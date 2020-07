Highlights e gol Manchester United-Chelsea 1-3: FA Cup 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Manchester United-Chelsea 1-3, match della semifinale di FA Cup 2019/2020. Nel primo tempo le due squadre faticano a creare occasioni da gol. Ma nel finale cambia tutto: Bailly si fa male e resta a terra per più di dieci minuti. E nel maxi recupero il Chelsea firma il vantaggio con Giroud bravo a sfruttare un cross di Azpilicueta e a ribadire in rete. Al 47′ c’è il 2-0: Mount sfrutta un errore degli avversari e beffa De Gea con un tiro dalla distanza. Ma nel finale il Chelsea la chiude: Maguire nel tentativo di anticipare Rudiger mette nella propria rete e batte De Gea. Inutile il gol su rigore di Fernandes per un fallo di Hudson-Odoi su Martial. Leggi su sportface

