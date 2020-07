Highlights e gol Brescia-Spal 2-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Brescia-Spal, match dello stadio Mario valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, terminato con la vittoria delle Rondinelle per 2-1. Una vittoria che tiene ancora in vita i lombardi e che condanna definitivamente alla retrocessione aritmetica i biancocelesti. Gli emiliani i avvio si mostrano molto più propositivi rispetto agli avversari, anche se la rete del vantaggio arriva soltanto al 42′ e in maniera fortunosa, grazie ad un rimpallo vinto da Bryan Dabo. I padroni di casa accusano un po’ il colpo, ma poi riescono a trovare la giusta reazione, pareggiando al 69′ con un bel gol di Zmhral, che sfrutta nel migliore dei modi la sponda di Alfredo Donnarumma. In pieno recupero è ancora Zmhral ad ... Leggi su sportface

SkySport : Primo verdetto del campionato: tutti i risultati e la classifica - SkySport : Serie A, 34^ giornata: i risultati all'intervallo Segui i secondi tempi LIVE ? Diretta gol Serie A Su Sky Sport 251… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Fiorentina Torino: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Fiorentina #Torino: - zazoomblog : HIGHLIGHTS Napoli Udinese: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Napoli #Udinese: #azioni - sportli26181512 : Tottenham-Leicester 3-0: Rotondo successo interno per il Tottenham nel match della trentrasettesima giornata della… -