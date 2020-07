Highlights e gol Bournemouth-Southampton 0-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Bournemouth-Southampton 0-2, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020. Al Vitality Stadium gli ospiti passano in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco con la conclusione vincente di Ings su assist di Redmond. Nella ripresa il Southampton ha l’occasione di raddoppiare in seguito ad un fallo di mano in area di rigore di un difensore del Bournemouth. Ings si presenta dagli undici metri, ma Ramsdale è attento e gli nega il doppio vantaggio. Nel recupero viene annullato il gol del pareggio del Bournemouth per fuorigioco in seguito all’intervento del Var e arriva il raddoppio degli ospiti grazie alla firma di ... Leggi su sportface

