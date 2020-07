Highlights e gol Atletico Madrid-Real Sociedad 1-1, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Real Sociedad, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata de La Liga 2019/2020, terminato in parità sul punteggio di 1-1. All’iniziale vantaggio dei Colchoneros siglato da Koke al 30′, risponde la rete Realizzata da Adnan Januzaj a soli tre minuti dal fischio finale. Gli uomini di Diego Pablo Simeone chiudono al terzo posto con 70 punti, gli stessi del Siviglia, mentre la Real Sociedad, grazie al pareggio odierno, conquista il sesto posto e l’accesso alla prossima edizione di Europa League. Leggi su sportface

