Highlights e gol Alaves-Barcellona 0-5, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Alaves-Barcellona 0-5, match valido per la trentottesima giornata di Liga 2019/2020. Goleada dei blaugrana, che chiudono in bellezza il campionato nonostante il secondo posto dietro al Real Madrid. Ottima risposta degli uomini di Quique Setien dopo la sconfitta interna contro l’Osasuna, che travolgono i padroni di casa dell’Alaves salvi con una giornata d’anticipo. Ansu Fati apre le danze al 24′, seguito a intervalli di 10′ da Messi e Suarez, che mettono la firma sul 3-0, punteggio con il quale volge al termine il primo tempo. Nella ripresa c’è gloria anche per Semedo, che cala il poker. Il “poker” diventa poi manita grazie alla rete di Leo Messi, che sigla la doppietta personale e fa 25 in ... Leggi su sportface

