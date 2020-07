Hazard onesto: «Ho vissuto la peggior stagione della mia carriera» (Di domenica 19 luglio 2020) Eden Hazard ha parlato ai microfoni di Franceinfo provando a tirare una somma della sua prima stagione al Real Madrid Eden Hazard ha parlato ai microfoni di Franceinfo, tirando una somma della sua prima sfortunata stagione con la maglia del Real Madrid. Hazard – «Il mio primo anno è andato male. Abbiamo vinto il titolo, ma a livello individuale ho vissuto la stagione peggiore della mia carriera. Zidane? Come giocatore è stato il migliore, come allenatore non c’è bisogno di descriverlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

