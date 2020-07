Hawkeye, Hailee Steinfeld non più in lizza per il ruolo di Kate Bishop nella serie Marvel? (Di domenica 19 luglio 2020) Hailee Steinfeld sarebbe fuori dalla corsa per l'attrice interprete di Kate Bishop in Hawkeye, serie Marvel in arrivo su Disney+. Secondo alcune indiscrezioni riguardanti Hawkeye, Hailee Steinfeld non sarebbe più tra le papabili interpreti di Kate Bishop nela serie targata Marvel Studios. Sulla serie tv dedicata all'arciere degli Avengers interpretato da Jeremy Renner, sapevamo ancora molto poco finora, se non che questa avrebbe esplorato il passato del personaggio, e avrebbe introdotto un'erede al titolo di Occhio di Falco, Kate Bishop. A lungo si è vociferato che il personaggio di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hawkeye, Hailee Steinfeld non più in lizza per il ruolo di Kate Bishop nella serie Marvel?… - MangaForevernet : ? Hawkeye: Hailee Steinfeld non sarà Kate Bishop? ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Hawkeye Hailee Hawkeye, Hailee Steinfeld non più in lizza per il ruolo di Kate Bishop nella serie Marvel? Movieplayer.it Hawkeye, Hailee Steinfeld non più in lizza per il ruolo di Kate Bishop nella serie Marvel?

Secondo alcune indiscrezioni riguardanti Hawkeye, Hailee Steinfeld non sarebbe più tra le papabili interpreti di Kate Bishop nela serie targata Marvel Studios. Sulla serie tv dedicata all'arciere ...

Il meglio della settimana: annunciata la nuova serie di Star Wars, il traielr di Lucifer 5

LucasFilm ha annunciato ufficialmente Star Wars: The Bad Batch, una nuova serie animata spin-off di The Clone Wars. Al centro della storia troviamo la Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali con ca ...

Secondo alcune indiscrezioni riguardanti Hawkeye, Hailee Steinfeld non sarebbe più tra le papabili interpreti di Kate Bishop nela serie targata Marvel Studios. Sulla serie tv dedicata all'arciere ...LucasFilm ha annunciato ufficialmente Star Wars: The Bad Batch, una nuova serie animata spin-off di The Clone Wars. Al centro della storia troviamo la Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali con ca ...