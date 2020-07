Hamilton asfalta tutti. In Ungheria è requiem Ferrari (Di domenica 19 luglio 2020) Ad un certo punto avrebbero potuto anche mettergli le gomme da neve. E la sua Mercedes avrebbe asfaltato tutti comunque. Lewis Hamilton non ha vinto il Gran Premio d’Ungheria. Lewis Hamilton ha “distrutto” il Gran Premio di Ungheria. Verstappen, secondo, ha impedito l’abbiocco post prandiale stamp Leggi su ilfoglio

Live F1, GP Budapest diretta: Hamilton vince da dominatore, Vettel sesto a 1 giro

Intanto Hamilton aumenta a 19" il vantaggio su Verstappen ... o se l'olandese dovrà infilarsi ai box al termine del giro di ricognizione. Per via dell'asfalto bagnato, tutti i piani, le strategie ...

