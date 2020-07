Gualtiero Cannarsi e gli adattamenti "indigesti": "È bene che lo spettatore italiano trovi la lingua strana" (Di domenica 19 luglio 2020) Gualtiero Cannarsi ha spiegato il suo discusso processo lavorativo sugli adattamenti nel corso di un appassionato panel dell'UltraPop Festival. Gualtiero Cannarsi ha spiegato il proprio processo lavorativo sugli adattamenti nel corso di un appassionato dibattito durante il panel dell' Ultrapop Festival, moderato dai nostri Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo. Un processo spesso criticato, al punto che lo scorso anno, in seguito a numerose polemiche, Netflix scelse di rimuovere la versione italiana di Neon Genesis Evangelion, realizzata a partire dall'adattamento di Cannarsi, e proprio in queste ultime settimane È stato caricato un nuovo doppiaggio, fatto ex novo. Gualtiero Cannarsi, che ha parlato anche di Hayao ... Leggi su movieplayer

clikservernet : UltraPop Festival, Gualtiero Cannarsi e i doppiaggi anime oggi su Twitch - Noovyis : (UltraPop Festival, Gualtiero Cannarsi e i doppiaggi anime oggi su Twitch) Playhitmusic - - clikservernet : Studio Ghibli, Gualtiero Cannarsi: “Hayao Miyazaki non è come lo immaginate” - Noovyis : (Studio Ghibli, Gualtiero Cannarsi: 'Hayao Miyazaki non è come lo immaginate') Playhitmusic - - valluan : Hanno rinominato il gruppo Facebook “Gualtiero Cannarsi cambia lavoro!”, hanno modificato il regolamento e aleggian… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtiero Cannarsi Gualtiero Cannarsi e gli adattamenti "indigesti": "È bene che lo spettatore italiano trovi la lingua strana" Movieplayer.it UltraPop Festival, Gualtiero Cannarsi e i doppiaggi anime oggi su Twitch

Gualtiero Cannarsi è ospite del primo appuntamento di oggi 18 luglio all'UltraPop Festival, dove parleremo degli adattamenti italiani degli anime! Ad un anno di distanza dalle polemiche ricevute per i ...

Studio Ghibli, Gualtiero Cannarsi: "Hayao Miyazaki non è come lo immaginate"

Studio Ghibli compie 35 anni quest'anno e per il suo anniversario abbiamo dato voce a chi conosce bene lo studio e Hayao Miyazaki, come il traduttore Gualtiero Cannarsi. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 17/07 ...

Gualtiero Cannarsi è ospite del primo appuntamento di oggi 18 luglio all'UltraPop Festival, dove parleremo degli adattamenti italiani degli anime! Ad un anno di distanza dalle polemiche ricevute per i ...Studio Ghibli compie 35 anni quest'anno e per il suo anniversario abbiamo dato voce a chi conosce bene lo studio e Hayao Miyazaki, come il traduttore Gualtiero Cannarsi. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 17/07 ...