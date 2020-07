GP Ungheria: Renault ancora contro Racing Point, dubbi sulla legalità della RP20 (Di domenica 19 luglio 2020) E sono due. Seconda gara sub-iudice in Formula 1 a seguito della seconda protesta ufficiale da parte della Renault contro la Racing Point. Dopo i dubbi esternati con un comunicato ufficiale al termine del Gran Premio di Stiria, anche nel post Gran Premio d’Ungheria la scuderia francese ha deciso di puntare il dito contro la RP20, definita la “copia della Mercedes W10 del 2019”. Una decisione da parte della Federazione dovrebbe arrivare tra 2-3 settimane e l’ordine di arrivo sia del GP di Stiria che del GP d’Ungheria potrebbe subire forti scossoni. We confirm that Renault DP World F1 Team has submitted a request to the ... Leggi su sportface

