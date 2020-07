GP Ungheria, Haas convocata dagli steward per violazioni nel giro di formazione (Di domenica 19 luglio 2020) Gli steward del Gran Premio di Ungheria di Formula 1 hanno convocato la Haas per via di una presunta violazione del regolamento. Al termine del giro di formazione, infatti, il team americano avrebbe cambiato le gomme delle due monoposto di Grosjean e Magnussen montando le gomme slick e consentendo così un super avvio dei due piloti, che infatti sono balzati nelle prime posizioni al via sul bagnato. Magnussen ha chiuso al nono posto, Grosjean quindicesimo, ma al termine della gara la Haas è stata chiamata a giustificare quella che appare come una presunta violazione dell’articolo 27.1 del Regolamento Sportivo, che afferma che “il pilota deve guidare la macchina da solo e senza aiuto”. In sostanza, la strana contestazione riguarda la scelta della ... Leggi su sportface

