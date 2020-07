Gp Ungheria: Domina Hamilton, secondo Verstappen. Ferrari doppiate dal vincitore (Di domenica 19 luglio 2020) Terzo posto per l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll e quinto per l'altra Red Bull di Alexander Albion. Vettel 6° e Leclerc 11° Leggi su firenzepost

FirenzePost : Gp Ungheria: Domina Hamilton, secondo Verstappen. Ferrari doppiate dal vincitore - notizieoggi24 : F1, domina Hamilton in Ungheria, secondo Verstappen #Ferrari #Hamilton #Mercedes - dinoadduci : Formula 1 - Hamilton domina il Gran Premio d'Ungheria - PePe12763727 : RT @RaiSport: ??? #Hamilton domina anche in #Ungheria, #Ferrari doppiate Sul podio dell'#Hungaroring anche #Verstappen e #Bottas, #Vettel se… - quattroruote : La #Mercedes domina il GP d'Ungheria con Lewis Hamilton. Sul podio dell'Hungaroring anche Verstappen e Bottas. Ecco… -