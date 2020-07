GP Spagna MotoGP: Marquez KO, vince Quartararo (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Quartararo vince il primo GP 2020 della MotoGP, in Spagna. Il francese della Yamaha, neo promosso al team ufficiale, comanda quasi tutta la corsa, approfittando degli errori di Maverick Vinales e soprattutto di Marc Marquez. Il nizzardo chiude in bellezza un weekend da incorniciare, scandito ieri da una pole position da record. La gioia di Quartararo, alla prima vittoria in MotoGPMaverick Vinales finisce secondo, mentre il gradino più basso del podio è appannaggio di Andrea Dovizioso. Marquez, invece, incappa in una serie di errori. Perde la leadership per un lungo al quinto giro, e si lancia in una rimonta spettacolare. Rimonta che finisce rovinosamente con un violento highside in curva 4. Il campione del mondo è ... Leggi su sport.periodicodaily

