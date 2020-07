GP Spagna Jerez 2020, Puig: “Marquez ha forte dolore al braccio, potrebbe avere una frattura” (Di domenica 19 luglio 2020) “I medici stanno cercando di capire se ci sia una frattura. Marquez ha un forte dolore al braccio, se c’è una frattura, è più probabile sia al braccio che al polso. Non ho potuto vederlo e parlare con lui, posso solo dire cosa mi hanno detto i medici”. Queste le parole di Alberto Puig, team manager della Honda, interpellato sulle condizioni di Marc Marquez dopo la brutta caduta al Gran Premio di Spagna, valevole per il Mondiale 2020 di MotoGP, disputatosi sul circuito Angel Nieto di Jerez. Leggi su sportface

