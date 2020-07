Gotze alla Fiorentina: Ribery è la chiave (Di domenica 19 luglio 2020) FIRENZE - La Fiorentina guarda già al mercato. In attesa di definire la questione legata al futuro tecnico, osserva con attenzione la posizione di Mario Götze , 28,, trequartista svincolato dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Gotze alla #Fiorentina: Ribery è la chiave: Il campione del mondo tedesco, svincolato, può rilanciarsi in Italia: i… - Fiorentinanews : Siviglia in Pole per Gotze ma la Fiorentina resta alla finestra - Guerreruviola : @giannattasius @acffiorentina Si parla anche di Gotze alla Fiorentina - LucaParry85 : Monchi vuole gotze interessa anche alla fiorentina e al monaco - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: #13luglio 2014, Gotze regala il Mondiale alla Germania ?? Una vittoria meritata? ?? -