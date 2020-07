Gotti: “Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Bravo anche Politano” (Di domenica 19 luglio 2020) Nel post partita di Napoli-Udinese, il tecnico friulano Ivan Gotti ha parlato in conferenza stampa. Una sconfitta che brucia per le occasioni che ha avuto l’Udinese nella ripresa. “Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Poi c’è mancata fortuna sull’occasione di De Paul, ma è stato Bravo anche Politano sul loro gol. Perdere così fa male, ma c’è anche orgoglio per la prestazione. Peccato per il risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra”. Questa prestazione rappresenta una base solida su cui costruire la vostra salvezza? “Non lo so, fare troppi calcoli non è esercizio intelligente. Dico che dobbiamo pensare a quello che possiamo fare noi sul campo, contro una ... Leggi su ilnapolista

solonapoli24 : Udinese, Gotti in conferenza: 'Così fa male, Ospina ha salvato l'1-2 e poi quel salvataggio su De Paul...'… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Udinese, Gotti in conferenza: 'Così fa male, Ospina ha salvato l'1-2 e poi quel salvataggio su De Paul...' - sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Udinese, Gotti in conferenza: “Ci è mancata fortuna, c… - CalcioPillole : #NapoliUdinese #Gotti in sala stampa: 'Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna, poi c'è mancata fortuna s… - napolista : Gotti: “Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Provo amarezza, ma sono orgoglioso dell’atteggiamento” In… -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti “Ospina