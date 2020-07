Golf – Memorial Tournament: Jon Rahm balza al comando e prende il largo, bella rimonta per Tiger Woods (Di domenica 19 luglio 2020) Jon Rahm, numero due mondiale, ha preso il largo con 204 (69 67 68, -12) colpi nel Memorial Tournament (PGA Tour) e ha lanciato la sua sfida a Rory McIlroy, numero, uno, che rischia seriamente di essere detronizzato. Sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio, dove il vento ha spirato tra le sei e le dodici miglia orarie e dove Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, è risalito dal 64° al 37° posto con 218 (71 76 71, +2), Rahm ha girato in 68 (-4) balzando al comando grazie a un gran finale con quattro birdie di fila, dei cinque di giornata (contro un bogey). Ha anche approfittando del cedimento di Tony Finau e di Ryan Palmer, in vetta dopo due turni e ora secondi con quattro colpi di ... Leggi su sportfair

