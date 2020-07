Golf, Memorial Tournament 2020: Jon Rahm prende il largo e punta alla leadership Mondiale (Di domenica 19 luglio 2020) Jon Rahm continua a volare nel Memorial Tournament e può insidiare la prima posizione Mondiale di Rory McIlroy. Rahm è leader con 204 (69 67 68, -12) colpi sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio. La terza giornata ha visto Rahm andare al comando approfittando dei cedimenti di Tony Finau e di Ryan Palmer, in vetta dopo due turni e ora secondi con quattro colpi di ritardo (208, -8). Ne accusano sei l’inglese Danny Willett (210, -6) e sette Jason Day ed Henrik Norlander (211, -5), quest’ultimo in corsa con Palmer per i due posti nel field del prossimo US Open, che saranno assegnati ai primi due giocatori tra i top ten che non siano già qualificati per il major. Risalito invece Tiger ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf, #MemorialTournament: i risultati della seconda giornata - RaiSport : #Memorial: #Woods arranca, #Rahm è super ??? #PGATour: #Palmer aggancia in vetta #Finau, #DeChambeau out ?? - OA_Sport : Golf: Ryan Palmer e Tony Finau guidano il Memorial Tournament 2020 a metà gara. Terzo Jon Rahm, Tiger Woods si salva - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ? #PGATour | #theMemorial ???? ??????? Al via il 'The Memorial Tournament' al Muirfield Golf Club di Dublin, nell’Ohio. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Memorial Golf, Memorial Tournament: Finau leader, Tiger Woods 18 Corriere dello Sport.it Golf: Memorial, titolo e trono mondiale, Rahm punta doblete

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...

Memorial: titolo e trono mondiale, Rahm punta doblete

è volato in testa alla classifica del Memorial Tournament (in scena a porte chiuse) e, a casa di Jack Nicklaus, punta a calare il poker di successi sul PGA Tour e a diventare il decimo giocatore nella ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...è volato in testa alla classifica del Memorial Tournament (in scena a porte chiuse) e, a casa di Jack Nicklaus, punta a calare il poker di successi sul PGA Tour e a diventare il decimo giocatore nella ...