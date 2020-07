Gloria Guida esclusa dalla conduzione de Le Ragazze: 'Sono dispiaciuta e amareggiata' (Di domenica 19 luglio 2020) Gloria Guida esprime tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla nuova stagione de Le Ragazze , la trasmissione di Rai Tre che la vedeva alla conduzione. Per esprimere il suo dispiacere ... Leggi su leggo

antoniusromano : @Gloria_Guida Rai Tre allo sbando... - danidem65 : @Gloria_Guida Mi dispiace molto, Rai 3 perde un’ottima conduttrice ed una signora di gran classe....cari saluti - reim94308882 : @Gloria_Guida Si devono vergognare sei bravissima mi dispiace che ti abbiano silurato - deliambro : #leragazze senza Gloria Guida?? Impensabile ?? #rai3 ripensaci hai solo da perderci - giuliaprivato : Benvenuta nel club.... @Gloria_Guida -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Guida

Leggo.it

Gloria Guida esprime tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla nuova stagione de Le Ragazze, la trasmissione di Rai Tre che la vedeva alla conduzione. Per esprimere il suo dispiacere Gloria ...Lino Guanciale si è sposato. L'attore è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi. Lo rivela Noci Gazzettino (testata del comune in provincia di Bari dove è ...