Gli anziani riproducono le copertine più rock e tengono lontano il Covid (Di domenica 19 luglio 2020) Forse nessuno più degli anziani ha sofferto tanto l’isolamento forzato causato dalla quarantena per cercare di arginare il virus. Non solo per la consapevolezza di essere i più colpiti e più gravemente, ma anche, per chi si è ritrovato nelle case di riposo, per la solitudine visto il divieto di poter vedere la propria famiglia per lungo tempo. Leggi su vanityfair

Robycop51 : RT @francescatotolo: Le tanto decantate quote rosa 2015 @lauraboldrini: “I migranti ci offrono uno stile di vita che sarà molto diffuso per… - viverepesaro : Prenotazioni visite con App: ostacolo per gli anziani nell'accesso al servizio sanitario - Giovanni1962RM : RT @Marco_dreams: I motivi dell’intenzionalità criminale del governo Bolsonaro - scrive Frei Betto nella lettera aperta all’AdnKronos - son… - mludodc : RT @francescatotolo: Le tanto decantate quote rosa 2015 @lauraboldrini: “I migranti ci offrono uno stile di vita che sarà molto diffuso per… - finnycella : RT @francescatotolo: Le tanto decantate quote rosa 2015 @lauraboldrini: “I migranti ci offrono uno stile di vita che sarà molto diffuso per… -