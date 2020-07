Giulia Maria Crespi, se ne va un patrimonio culturale italiano (Di domenica 19 luglio 2020) Quando Giulia Maria Crespi era piccola, c’erano i grandi - sua madre, suo padre e i loro amici - e poi c’era la Nanny, la bambinaia, “quella carismatica e amata guardiana alta e secca come il manico di scopa, con i lunghi capelli rossi avvolti attorno al capo”. Con lei e le sue fiabe, i giochi, il cibo e le parole in inglese, “c’era la vita vera”, quella spensierata ed indimenticabile che ricorda con gran piacere ancora oggi. C’era il ballo classico, c’erano i viaggi culturali e il bel mondo dell’epoca, ma sin da piccola era chiaro che sarebbe venuta su “irruenta, libera, allegra e con un preciso senso di cosa sia l’ingiustizia”. Quando era in vacanza con i suoi a Venezia, non aspettava altro che andare al mercato del pesce e quando era in spiaggia ... Leggi su huffingtonpost

