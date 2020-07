Giulia Maria Crespi, morta l’imprenditrice che ha fondato il Fai: aveva 97 anni (Di domenica 19 luglio 2020) È morta a 97 anni Giulia Maria Crespi, imprenditrice e mecenate: per anni nel cda del Corriere della Sera, una volta lasciata la gestione editoriale del quotidiano, nel 1975 fondò il Fondo per l’Ambiente Italiano (insieme a Renato Bazzoni) del quale era presidente onoraria. Nata a Merate nel 1923, vedova del conte Marco Paravicini e di Guglielmo Mozzoni, nel corso della sua vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti: il Presidente Carlo Azeglio Ciampi le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il Consiglio di amministrazione e le delegazioni del Fai hanno dato la notizia della sua morte “con unanime riconoscenza” in una nota: “La chiarezza del suo insegnamento, il solco ... Leggi su ilfattoquotidiano

