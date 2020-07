Giulia De Lellis promuove Aurora Ramazzotti: “Io non ho avuto il coraggio…”, lotta contro l’acne (Di domenica 19 luglio 2020) Giulia De Lellis ha promosso a pieni voti il gesto social di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, si è mostrata senza trucco e con un po’ di brufoli sul volto, sollecitando i follower a mostrarsi per quello che si è, senza sovrastrutture e filtri. L’esperta in tendenze ha invitato i seguaci a... L'articolo Giulia De Lellis promuove Aurora Ramazzotti: “Io non ho avuto il coraggio…”, lotta contro l’acne proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

