Giulia De Lellis incinta? Parla la mamma di Andrea Damante (Di domenica 19 luglio 2020) Continuano gli infiniti rumors su una possibile gravidanza di Giulia De Lellis! Le più recenti dichiarazioni sono quelle della mamma di Andrea Damante! Da quando la coppia formata da Giulia De Lellis ed Andrea Damante è tornata insieme non c’è stato giorno in cui il gossip li abbia lasciati in pace. Dal matrimonio alla convivenza , dalle vacanze insieme alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Sono state decine, forseArticolo completo: Giulia De Lellis incinta? Parla la mamma di Andrea Damante dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

sailormood22 : Potevo essere nella vita Giulia De Lellis ma al massimo sono una LudoValli senza Fitvia: inutile. - pickurmochi : Bruuuuu le fan di giulia de lellis e damante ma tutt'a posto a casa - zazoomblog : Uomini e Donne Giulio Raselli interviene su Giulia De Lellis accusata di truffa: ‘Fa un po’ sorridere che…. -… - infoitcultura : Guai in vista per Giulia De Lellis: ora rischia una denuncia per truffa - infoitcultura : Andrea Iannone si sfoga: arriva il gesto inaspettato di Giulia De Lellis -