Giudice Sportivo: cinque squalificati per la prossima giornata di Serie A (Di domenica 19 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con i verdetti ufficiali dopo i match di ieri: ecco gli squalificati Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti ufficiali circa le squalifiche dopo le tre giornate di Serie A disputate ieri. Sono cinque gli squalificati per la prossima giornata, a partire da Andrea Carboni che ieri ha rimediato il suo secondo rosso della stagione. Una giornata di squalifica per somma di ammonizioni per Sofyan Amrabat (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e Hans Hateboer (Atalanta) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

