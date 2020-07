Giornata da incubo per Caterina Balivo: costretta a farlo dopo tanto tempo [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Caterina Balivo preoccupata su Instagram Caterina Balivo non sta attraversando un buon periodo dal punto di vista professionale. Infatti, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2020/2021 il suo nome non è associato a nessuna trasmissione televisiva. Nel frattempo la professionista napoletana ha trascorso una mattinata all’insegna dell’ansia e della paura perché come numerose persone anche lei ha paura di prendere un aereo. Ad ammetterlo è stata lei stessa attraverso un post su Instagram. Sempre nella medesima FOTO la moglie di Guido Maria Brera ha ricordato ai suoi numerosi follower l’onomastico di sua zia Carmela, soprannominata Melina. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto sul noto social network. La conduttrice napoletana ha ... Leggi su kontrokultura

imironicc : Spero di svegliarmi domani e rendermi conto che la giornata di oggi è stata solo un incubo. Buonanotte va. - vminglxs : vado a dormire sono triste spero domani sia una giornata migliore non lo so sono stanca di essere sempre triste, mi… - Riccbergna : Autostrade, altra giornata da incubo per le code. Problemi anche sull’Aurelia verso Varazze. Caos … - gowholehog : Tra poco darò un esame che è il mio incubo, verrò bocciata di nuovo però oggi non è come le altre volte perché oggi… - rossadiseraa : Ecco il vero incubo: giornata in piscina con all’interno il centro estivo formato da 134 marmocchi, l’acqua gym, la musica a palla. -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata incubo Autostrade, altra giornata da incubo per le code. Problemi anche sull’Aurelia verso Varazze. Caos a Genova per i controlli anti-covid all’imbarco di un traghetto Il Secolo XIX Code in autostrada A14, viabilità in tilt a San Benedetto

Dodici chilometri di fila, il traffico si è riversato sulla Statale. Ma ora la Procura ha sbloccato i cantieri e la situazione dovrebbe migliorare ...

Code in autostrada? Chiedete all’Ansia

Un amico italiano, residente in Brexitania, segnala la UK Roundabout Appreciation Society (Ukras). L’associazione raccoglie gli amanti delle rotatorie, considerate «isole verdi in un mare di asfalto».

Dodici chilometri di fila, il traffico si è riversato sulla Statale. Ma ora la Procura ha sbloccato i cantieri e la situazione dovrebbe migliorare ...Un amico italiano, residente in Brexitania, segnala la UK Roundabout Appreciation Society (Ukras). L’associazione raccoglie gli amanti delle rotatorie, considerate «isole verdi in un mare di asfalto».