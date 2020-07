Giorgia Palmas e Filippo Magnini, estate in Sardegna quasi in quattro (Di domenica 19 luglio 2020) Un'estate speciale in Sardegna per Filippo Mangini e Giorgia Palmas. Il nuotatore aspetta una bambina dalla ex velina che, con il suo bel pancione al settimo mese di gravidanza, si rilassa nel mare di ... Leggi su tgcom24.mediaset

justcallme_sug : Ma andiamo a vedere come procede la gravidanza di Giorgia Palmas e come sta Filippo Mainini - soniabrudi : @marcovarini @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan… - marcovarini : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @apietrafitta… - il_diavo : @_Aslan_Habbo_ @Giorgia_Palmas @Habbo Auguri!!! - GmaHappymilan : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @apietrafitta @CarmelaBrudi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Filippo Magnini, la dedica alla figlia di Giorgia Palmas: il post su Instagram Sky Tg24 Giorgia Palmas e Filippo Magnini, estate in Sardegna quasi in quattro

Un’estate speciale in Sardegna per Filippo Mangini e Giorgia Palmas. Il nuotatore aspetta una bambina dalla ex velina che, con il suo bel pancione al settimo mese di gravidanza, si rilassa nel mare di ...

Innamorati e in dolce attesa, Palmas e Magnini a Cala Sinzias

Un selfie insieme nelle acque di Cala Sinzias. Lo scatto - che ritrae Filippo Magnini e Giorgia Palmas abbracciati e innamorati - è stato postato dall'ex nuotatore sul suo profilo Instagram, accompagn ...

Un’estate speciale in Sardegna per Filippo Mangini e Giorgia Palmas. Il nuotatore aspetta una bambina dalla ex velina che, con il suo bel pancione al settimo mese di gravidanza, si rilassa nel mare di ...Un selfie insieme nelle acque di Cala Sinzias. Lo scatto - che ritrae Filippo Magnini e Giorgia Palmas abbracciati e innamorati - è stato postato dall'ex nuotatore sul suo profilo Instagram, accompagn ...