Giada Pezzaioli incinta, la famiglia Conversano si allarga: «La quarantena ha dato i suoi frutti» (Di domenica 19 luglio 2020) Hanno aspettato il momento giusto per annunciarlo ma già da qualche tempo i Conversano facevano i conti con un futuro ‘nuovo arrivo’: Giada Pezzaioli incinta del secondogenito non trattiene più la gioia. Doppio annuncio a sorpresa sui rispettivi profili social, anche se qualcuno aveva già cominciato ad intuire qualcosa. Una luce particolare nel volto dell’ex Miss Puglia lasciava trapelare importanti novità. Che non sembrano risolversi ‘solo’ nella nascita del secondo baby Conversano. Dopo la proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me, con tanto di titubanza della futura sposa, le nozze potrebbero essersi già celebrate in gran segreto. Leggi anche >> Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, polverina da un elicottero per conoscere il ... Leggi su urbanpost

Hanno aspettato il momento giusto per annunciarlo ma già da qualche tempo i Conversano facevano i conti con un futuro ‘nuovo arrivo’: Giada Pezzaioli incinta del secondogenito non trattiene più la gio ...

Lieto annuncio per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, che hanno svelato su Instagram di essere in dolce attesa per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne e la compagna, recente concorre ...

Hanno aspettato il momento giusto per annunciarlo ma già da qualche tempo i Conversano facevano i conti con un futuro ‘nuovo arrivo’: Giada Pezzaioli incinta del secondogenito non trattiene più la gio ...Lieto annuncio per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, che hanno svelato su Instagram di essere in dolce attesa per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne e la compagna, recente concorre ...