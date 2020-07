Ghost of Tsushima: come trovare tutti gli altari nascosti (Di domenica 19 luglio 2020) Ghost of Tsushima tra annunci, screenshot, trailer e gameplay di ogni genere è finalmente arrivato e in questa guida vi spieghiamo come e dove trovare tutti gli altari nascosti sparsi per il vasto mondo di gioco Battendo in lungo e in largo la splendida e lussureggiante isola di Tsushima vi sarete probabilmente accorti che in alcune location sorgono altari. Si tratta di strutture solitarie e poco vistose dalle dimensioni contenute, pregne di una sorta di aura mistica. Chiariamo subito una cosa per quanti di voi sono meno inclini a spiritualità e ascetismo: trovare tutti gli altari in questione sarà indispensabile per sbloccare il trofeo nascosto “Onora gli ... Leggi su tuttotek

SephirothVIIDK : Ghost of Tsushima Impari in fretta (Bronzo) Apprendi tutts le forme di combattimento - tuttoteKit : Ghost of Tsushima: come trovare tutti gli altari nascosti #AltariNascosti #GhostOfTsushima #PS4 #SuckerPunch… - GiocareOra : Ghost of Tsushima Quasi sui pirati - SephirothVIIDK : Ghost of Tsushima I trucchi del mestiere (Bronzo) Ottieni tutte le tecniche per le Armi spettrali #GhostOfTsushima - Eurogamer_it : #GhostOfTsushima nasconde un gigantesco tributo a #SlyCooper, ecco come trovarlo. -