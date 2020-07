Gerrard e l’amore per il Liverpool: “Grazie per avermi reso felice” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Liverpool si è recentemente laureato campione d’Inghilterra trent’anni dopo l’ultima volta, grazie ad una stagione eccezionale e all’incredibile rendimento dei propri calciatori. Un giocatore che, in passato, ha fatto le fortune dei Reds, soprattutto in Champions League, è l’ex capitano Steven Gerrard, il quale ora allena i Rangers, ma non dimentica gli splendidi momenti vissuti con la maglia del club inglese: “Liverpool, grazie per avermi reso felice”. Leggi su sportface

