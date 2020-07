Genova, otto camion sul nuovo ponte: il collaudo del viadotto sul Polcevera (Di domenica 19 luglio 2020) È iniziato il collaudo statico del nuovo ponte di Genova. Sul nuovo viadotto sul Polcevera si stanno muovendo al momento otto camion che sono entrati sul ponte dal lato di levante, sulla carreggiata a sud, e hanno poi rifatto marcia indietro, per proseguire con alcune manovre sulla nuova struttura. Le operazioni arriveranno ad impiegare fino a 54 autoarticolati, oltre ai quattro moduli spmt per le prove sulla rampa di innesto con l’autostrada A7 e potranno durare secondo le attese fino a 6 giorni. Secondo la sintesi fornita dalla struttura commissariale in questa fase è previsto che i mezzi transitino sulla struttura in formazione serrata a marcia lenta per permettere l’assestamento strutturale ... Leggi su ilfattoquotidiano

