Genoa, tre punti pesantissimi per la salvezza. Vincono Fiorentina e Napoli (Di domenica 19 luglio 2020) Lo vince il Genoa di Nicola (2-1) lo scontro salvezza contro il Lecce e agguanta i tre punti nei minuti finali con l’autogol di Gabriel salendo a +4 in classifica proprio sopra i giallorossi. I grifoni dopo una buona gara giocata in parità con i salentini, si ritrovano in avanti con una vittoria che diventa fondamentale per il futuro. Nell’altro scontro salvezza vince il Brescia 2-1 ai danni della Spal che passa in vantaggio nell’extratime con il gol di Zmrhal e condanna gli uomini di Di Biagio alla retrocessione in Serie B con quattro turni d’anticipo. Vince invece la Fiorentina in scioltezza, 2-0 sul Torino con l’autogol di Lyanco e il gol del solito Cutrone che è tornato ai livelli di un tempo. Vince anche il Napoli (2-1) contro ... Leggi su alfredopedulla

