Gelmini, migranti: gli hotspot non sono villaggi turistici, il governo controlli evitando le fughe (Di domenica 19 luglio 2020) Il Ministero dell'Interno, invece di scervellarsi per smontare i decreti sicurezza, garantisca la cittadinanza, il rispetto delle regole e il decoro dei nostri territori, afferma la Gelmini Leggi su firenzepost

FirenzePost : Gelmini, migranti: gli hotspot non sono villaggi turistici, il governo controlli evitando le fughe - Agenparl : MIGRANTI: GELMINI, HOTSPOT NON SONO VILLAGGI TURISTICI, GARANTIRE RISPETTO REGOLE - - LuciaLaVita1 : RT @paolo83237426: I migranti vanno gestiti tanto a raccogliere i pomodori ?? non è che c’è va Salvini o Gelmini o un italiano a 3 euro ?? al… - paolo83237426 : I migranti vanno gestiti tanto a raccogliere i pomodori ?? non è che c’è va Salvini o Gelmini o un italiano a 3 euro ?? all’ora???????? - Agenparl : MIGRANTI: GELMINI, E’ PROBLEMA, CON COVID A RISCHIO SALUTE CITTADINI - -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini migranti Migranti, Gelmini: hotspot non sono villaggi turistici Yahoo Notizie Anche il silenzio uccide. Un aggiornamento sugli arrivi dei migranti attraverso il Mediterraneo

05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...

Gelmini: migranti sono problema, con Covid rischio salute italiani

Roma, 14 lug. (askanews) - "Avete vietato ingresso e transito a 13 Paesi con modalità che si basano sul principio dell'isolamento fiduciario. Ma intanto dalle coste del Mediterraneo continuano ad arri ...

05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...Roma, 14 lug. (askanews) - "Avete vietato ingresso e transito a 13 Paesi con modalità che si basano sul principio dell'isolamento fiduciario. Ma intanto dalle coste del Mediterraneo continuano ad arri ...