Gattuso sarà senza punte a Parma: Mertens ko e Milik verrà squalificato (Di domenica 19 luglio 2020) Giallo pesante per Arek Milik per un intervento con troppa foga in pressione. Il polacco, a segno subito dopo l'ingresso in campo, era diffidato e quindi salterà la trasferta di Parma. Leggi su tuttonapoli

