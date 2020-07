Gamer Girl sommerso di polemiche a tempo record, il trailer del titolo FMV è già stato rimosso da YouTube (Di domenica 19 luglio 2020) Fin dal suo annuncio, il particolare adventure game Gamer Girl aveva già sollevato parecchie perplessità, ma è bastato un solo giorno di discussioni per scatenare una controversia in piena regola.Gli sviluppatori di Wales Interactive hanno infatti deciso di rimuovere il trailer di Gamer Girl da YouTube, a seguito delle numerose proteste di chi lo ritiene un gioco di pessimo gusto.Per chi non lo sapesse, Gamer Girl è un adventure game in FMV (full motion video), nel quale impersoneremo i panni di un moderatore di chat di una ragazza streamer emergente, Abicake99. La chat di questa ragazza e nostra amica sarà invasa da un molestatore anonimo e sarà nostro compito mantenere ... Leggi su eurogamer

