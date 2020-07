Frattura all’omero per Marquez. Sarà operato a Barcellona (Di domenica 19 luglio 2020) Marc Marquez difficilmente dimenticherà la prima gara di MotoGP a Jerez. Caduto rovinosamente durante la corsa, il pilota della Repsol Honda ha riportato una Frattura all’omero che lo costringerà ad un intervento chirurgico. Il dottor Angel Charte ha spiegato: “E’ possibile che sia illeso il nervo radiale, ma non siamo in grado di confermarlo. Sicuramente la Frattura andrà sistemata, deve essere riposizionato l’osso. Ma fino a quando non avremo riscontri radiologici non potremo confermare il trattamento. Indovinare se potrà gareggiare o no non compete a questa squadra di medici“. Ha poi continuato: “Per ora possiamo dire che il paziente è stabile, ha questo trauma al braccio destro, non ha ulteriori complicazioni. Non ci sono altre alterazioni neurologiche, lo ... Leggi su ilnapolista

SkySportMotoGP : ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo domani operato a Barcellona #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? La caduta di #MM93 a Jerez quando era in piena rimonta ? Lo spagnolo ha riportato una frattura all'omero e verrà… - SalernoSal : Mia madre (81 anni) cade e finisce in ambulanza all’Ospedale di Terracina. Lastra. Referto: solo una frattura compo… - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo domani operato a Barcellona #SkyMotori #SkyMotoGP… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: Frattura all’omero per Marquez. Sarà operato a Barcellona Si teme una lesione al nervo radiale. I medici: “Soffriva molto, e… -

