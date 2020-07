Frasi sui ristoratori, valanga di insulti sessisti e minacce di morte contro la viceministra Castelli su Facebook (Di domenica 19 luglio 2020) A denunciarlo la stessa esponente 5 Stelle: "Becero modo di fare politica alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte" Leggi su repubblica

Valanga di insulti su Facebook, la maggior parte dei quali a contenuto sessista, contro Laura Castelli, viceministra all'Economia, dopo il video in cui invitava i ristoratori in crisi "a cambiare ...

