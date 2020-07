Formula 2, pilota russo vince il gp e canta “O surdato ‘nnammurato” (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un pilota russo, gareggia per un team vicentino e canta in napoletano. Non è l’inizio di una barzelletta: è successo davvero, al termine del gp d’Ungheria di Formula 2 vinto da Robert Shwartzman. Al termine di una grande prova, il pilota del Prema Racing si mette a cantare via radio O surdato ‘nnamurato. Ad impressionare è la pronuncia, ai limiti delle perfezione, che svela la sua passione per i classici napoletani. Avreste mai pensato di sentire un russo cantare in napoletano? @ShwartzmanRob all'arrivo della Feature Race di Formula 2 ci regala questa perla 😂#HungarianGP 🇭🇺 #SkyMotori #F2 ... Leggi su anteprima24

