Formula 1 – Vettel disincantato: “sapevamo che Hamilton ci avrebbe doppiato già prima della gara” (Di domenica 19 luglio 2020) Altra giornata davvero complicata per le Ferrari. Al termine del Gp dell’Ungheria, nonostante grandi difficoltà, Vettel ha chiuso al 6° posto, mentre Leclerc addirittura 11°. Entrambe le Ferrari sono state doppiate da uno straordinario Lewis Hamilton, autentico dominatore di giornata. Nel post gara Vettel ha ammesso di aspettarsi, già prima della partenza, di poter essere doppiato da Hamilton, dichiarando a Sky Sport: “oggi siamo tornati ad una normalità di feeling con la macchina: la prima gara in Austria è stata un’anomalia, la seconda non l’abbiamo neanche fatta, qui potevamo finire al 5° o al 6° posto ma non più in alto. Sorpreso dalla Mercedes oggi? Non sono sorpreso. ... Leggi su sportfair

Formula 1, indiscrezione Vettel: Mateschitz lo rivuole alla Red Bull Sky Sport Umiliazione Ferrari in Ungheria, è stata doppiata dalla Mercedes. Non funziona niente: macchine, strategia e piloti

Vettel: "Ci aspettavamo il doppiaggio". Leclerc: "Ancora da lavorare"

