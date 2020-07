Formula 1, Sainz si gode il sorpasso su Leclerc: “ho dovuto rischiare tanto, siamo stati vicinissimi” (Di domenica 19 luglio 2020) Una gara non brillante per Carlos Sainz in Ungheria, il pilota della McLaren chiude al decimo posto portando a casa un punticino, strappato peraltro alla Ferrari di Charles Leclerc, suo futuro compagno di squadra. Bryn Lennon/Getty ImagesUn magro risultato reso leggermente più dolce dal super sorpasso effettuato nei confronti del monegasco, avvenuto a nove giri dalla conclusione del Gran Premio. Una bella manovra, commentata così dallo spagnolo: “il sorpasso a Charles? Difficile, superare qui è difficilissimo, devi avere tanta velocità in più. Alla fine ho dovuto rischiare tanto. siamo stati molto vicini, ho rischiato per quel punto lì, ha funzionato ma il decimo posto non ... Leggi su sportfair

