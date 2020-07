Formula 1 – Renault presenta un nuovo reclamo contro Racing Point dopo il Gp dell’Ungheria (Di domenica 19 luglio 2020) Nuova gara, nuovo reclamo. Come già accaduto dopo il Gp della Stiria, la Renault ha presentato un reclamo ufficiale alla FIA contro le Racing Point. L’accusa è la stessa: quella di aver ‘copiato’ la Merecedes 2019, particolarmente nelle parti interne, violando dunque gli articoli 2.1, 3.2, Appendice 6 Paragrafo 1, 2(a) e 2(c) del FIA Formula One Sporting Regulations 2020, che vietano l’utilizzo di componenti non progettati internamente. Sono dunque due le gare in merito alle quali la FIA dovrà esprimersi: la sentenza arriverà fra i due Gp di Silverstone ad agosto.L'articolo Formula 1 – Renault presenta un ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Ufficiale una nuova protesta della @RenaultF1Team contro la @RacingPointF1 #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1… - sportli26181512 : Formula 1, GP d'Ungheria: la Renault presenta un'altra protesta contro le Racing Point: La Renault ha presentato un… - Lucavad72 : RT @SkySportF1: Ufficiale una nuova protesta della @RenaultF1Team contro la @RacingPointF1 #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - DelbonoRoberto : RT @SkySportF1: Ufficiale una nuova protesta della @RenaultF1Team contro la @RacingPointF1 #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - codeghino10 : RT @SkySportF1: Ufficiale una nuova protesta della @RenaultF1Team contro la @RacingPointF1 #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Renault Formula Renault, per il saronnese Laurence Balestrini: pole e vittoria al Mugello ilSaronno F1, la Renault prosegue nella sua battaglia e presenta un nuovo reclamo contro la Racing Point

Come era ampiamente previsto e preventivabile, prosegue la battaglia della Renault. Il team francese, infatti, ha presentato un nuovo reclamo nei confronti della Racing Point anche dopo il Gran Premio ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: Hamilton sorpassa Bottas!

Classifica Formula 1: il mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2020. Lewis Hamilton al comando con il sorpasso a Valtteri Bottas, salgono Verstappen, Albon e Stroll. Classifica ...

Come era ampiamente previsto e preventivabile, prosegue la battaglia della Renault. Il team francese, infatti, ha presentato un nuovo reclamo nei confronti della Racing Point anche dopo il Gran Premio ...Classifica Formula 1: il mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2020. Lewis Hamilton al comando con il sorpasso a Valtteri Bottas, salgono Verstappen, Albon e Stroll. Classifica ...