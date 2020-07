Formula 1, la resa di Sebastian Vettel: “Mercedes e Racing Point sono di un altro pianeta” (Di domenica 19 luglio 2020) Una terza fila che non esalta ma che al tempo stesso non dispiace, la Ferrari esce con un mezzo sorriso dalle Qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, dettato sicuramente dal netto miglioramento rispetto a quanto visto in Austria. Pool/Getty ImagesL’obiettivo per la gara è senza dubbio quello di risalire la china, ma difficilmente vedremo una tuta rossa sul podio considerando la velocità di Mercedes e Racing Point. Ne è convinto anche Sebastian Vettel, comunque ottimista in vista di questo pomeriggio: “partendo con gomme soft, avremo una strategia di pneumatici diversa rispetto a quella scelta dalle quattro vetture davanti a noi e vedremo come evolverà la situazione. Per esempio potremmo trarne vantaggio arrivando in curva 1 dopo il via e nei primi giri, le previsioni ... Leggi su sportfair

Pole position numero 90 in carriera per Lewis Hamilton che nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria mette tutti d’accordo con il tempo di 1’13”447, nuovo record dell’Hungaroring. Prima fila tutta M ...

La FIA o la Formula 1 non forniranno dettagli specifici su squadre o individui e i risultati saranno resi pubblici ogni 7 giorni". La Formula 1 ha cominciato il suo Mondiale lo scorso 5 luglio con ...

