Formula 1 – Inizia il Gp dell’Ungheria | incognita meteo | Verstappen a muro nel giro di formazione! LIVE

Archiviato il back to back austriaco fra Gp d'Austria e Gp di Stiria, la Formula 1 si sposta in Ungheria per il terzo appuntamento della stagione. Torna a fare capolino la pioggia che rende il circuito infido e crea subito il primo 'scherzetto' a Max Verstappen che perde il controllo della sua monoposto nel giro di formazione e finisce a muro: danni al muso e al braccetto. Formula 1 Gp Ungheria LIVE: 14:45 – Max Verstappen finisce contro il muro nel giro di formazione, danni alla monoposto! Se queda sin carrera Verstappen. Camino a ubicarse en la grilla, probando los límites de la pista mojada, chocó y rompió la suspensión

