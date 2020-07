Formazioni ufficiali Serie A: torna titolare Mertens, Nicola se la gioca con Pandev e Sanabria (Di domenica 19 luglio 2020) Formazioni ufficiali Serie A – Si giocano quattro importanti gare della trentaquattresima giornata di Serie A. Sfida tra Brescia e SPAL per evitare l’ultimo posto. Le due squadre sono ormai condannate alla retrocessione. Fiorentina-Torino è una gara tra due compagini che si sono notevolmente avvicinate alla salvezza nelle ultime giornate: chi vince può dirsi davvero tranquillo. Genoa-Lecce è uno spareggio vero e proprio. Le due squadre distano soltanto un punto e la sfida del ‘Ferraris’ potrebbe dire molto in chiave futura. Infine il Napoli riceve l’Udinese. I friulani hanno ancora bisogno di qualche punto per dirsi salvi, i partenopei hanno voglia di riscatto dopo la deludente prestazione contro il Bologna e il pari ottenuto al ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #FiorentinaTorino - pianetagenoa : GENOA-LECCE DIRETTA TESTUALE (formazioni ufficiali: 4-3-2-1 con Pandev, Falque e Sanabria in attacco)… - news24_napoli : Serie A, Napoli-Udinese ore 19.30: le formazioni ufficiali #Napoli - news24_napoli : Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Gattuso rilancia Ospina e… - news24_napoli : FORMAZIONI UFFICIALI – Gattuso rilancia Ospina e Lobotka. In avanti il… -