Formazioni ufficiali Roma-Inter, Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Roma-Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Allo Stadio Olimpico i giallorossi proveranno a non Interrompere la striscia positiva di tre vittorie consecutive dimostrando l’ottimo periodo di forma, mentre gli uomini di Antonio Conte vogliono tenere viva la corsa scudetto e affronteranno il match con un occhio rivolto al posticipo tra Juventus e Lazio. Fonseca dovrà fare a meno di Zaniolo, colpito da un lieve risentimento al polpaccio nella giornata di ieri. Di seguito le scelte dei due allenatori. Roma: in attesa Inter: in attesa Leggi su sportface

