Formazioni ufficiali Fiorentina-Torino, Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, sfida valida per la 34° giornata di Serie A 2019/2020. Due squadre che possono recriminare per i risultati stagionali e che a stagione in corso hanno cambiato allenatore. In questo finale di stagione entrambe cercano buone prestazioni per poter preparare il prossimo campionato con positività. Alle ore 19.30 di domenica 19 luglio il calcio d’inizio del confronto, di seguito le scelte di Iachini e Longo. Formazioni ufficiali Fiorentina: IN ATTESA Torino: IN ATTESA Leggi su sportface

infobetting : Manchester United-Chelsea (FA CUP domenica, ore 19:00): formazioni ufficiali, - infoitsport : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali - infoitsport : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Ranieri fa il turn over - infoitsport : Le formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria: ancora panchina per Inglese - infoitsport : Parma-Sampdoria (19 luglio ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici -