FORMAZIONI Parma Sampdoria: Caprari in attacco, Bonazzoli out (Di domenica 19 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Sampdoria, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.Allenatore: D’Aversa Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.Allenatore: Ranieri Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

