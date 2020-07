Formare esperti di diritto alla salute, Unicampania Vanvitelli aderisce al progetto Pro human bio law (Di domenica 19 luglio 2020) Lo scopo è Formare in America Latina ricercatori e professionalità in materia di legislazione, bioetica e normative a tutela del diritto alla salute. Con queste basi il gruppo di ricerca coordinato dal professor Lorenzo Chieffi, ordinario di diritto pubblico e costituzionale e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha aderito al progetto di ricerca Pro human Biolaw, finanziato in sede di Unione europea e coordinato dall’Università di Murcia attraverso il Center for Studies in Bio-law, Ethics and Health (Cebes) e la International Doctoral School (Eidum). «Abbiamo svolto un primo incontro in Spagna e ci teniamo ... Leggi su ildenaro

HAffiliations : «Tra i nostri obiettivi principali c’è quello di fare scuola: vogliamo formare gli affiliati, assisterli e avviarli… - cielo0711 : RT @UniPadova: Oggi presentiamo il corso di laurea triennale in #Diritto e #tecnologia! Giuristi, economisti, ingegneri e informatici unit… - BorsariRiccardo : RT @UniPadova: Oggi presentiamo il corso di laurea triennale in #Diritto e #tecnologia! Giuristi, economisti, ingegneri e informatici unit… - novambiente : RT @UniPadova: Oggi presentiamo il corso di laurea triennale in #Diritto e #tecnologia! Giuristi, economisti, ingegneri e informatici unit… - UniPadova : Oggi presentiamo il corso di laurea triennale in #Diritto e #tecnologia! Giuristi, economisti, ingegneri e informa… -

Ultime Notizie dalla rete : Formare esperti Formare esperti di diritto alla salute, Unicampania Vanvitelli aderisce al progetto Pro human bio law Il Denaro Formare esperti di diritto alla salute, Unicampania Vanvitelli aderisce al progetto Pro human bio law

Lo scopo è formare in America Latina ricercatori e professionalità in materia di legislazione, bioetica e normative a tutela del diritto alla salute. Con ...

Lezioni on line per gli educatori "Gli esperti parlano di rientro"

La Conferenza educativa zonale della Valdera e quella pisana al lavoro per la formazione in ambito educativo. Poche settimane fa tantissimi operatori dei centri estivi hanno seguito a distanza le vide ...

Lo scopo è formare in America Latina ricercatori e professionalità in materia di legislazione, bioetica e normative a tutela del diritto alla salute. Con ...La Conferenza educativa zonale della Valdera e quella pisana al lavoro per la formazione in ambito educativo. Poche settimane fa tantissimi operatori dei centri estivi hanno seguito a distanza le vide ...