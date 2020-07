Fondi Lega, Luca Sostegni resta in carcere. L’intercettazione: “Scoperchio il pentolone, danni assurdi”. Il gip di Milano: “Commercialisti presero soldi pubblici” (Di domenica 19 luglio 2020) resta a Sa Vittore Luca Sostegni, presunto prestanome fermato mercoledì nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission, partecipata della Regione. Il giudice per le indagini preliminari Giulio Fanales ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare come richiesto dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Sostegni è accusato di peculato, estorsione e l’inchiesta vede indagati anche tre commercialisti vicini alla Lega. L’indagato, che stava per raggiungere la Germania per poi partire alla volta del Brasile, ieri dopo l’interrogatorio di garanzia è stato interrogato dagli inquirenti e nei prossimi giorni, probabilmente già da martedì ... Leggi su ilfattoquotidiano

