Fondi Lega, gip: commercialisti presero soldi pubblici. Sostegni resta in carcere (Di domenica 19 luglio 2020) Deve restare in carcere Luca Sostegni, presunto prestanome coinvolto nell'inchiesta sui Fondi della Lega, fermato mercoledì mentre stava scappando in Brasile. Lo ha deciso il gip di Milano Giulio ... Leggi su tg.la7

